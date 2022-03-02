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Федоров: Деньги єПідтримки теперь можно тратить на любые продукты или товары

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Федоров: Деньги єПідтримки теперь можно тратить на любые продукты или товары

UA-Футбол
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в своем телеграмм-канале, что отныне деньги єПідтримки можно применить в любых сферах.

"Деньги с єПідтримки теперь можно тратить на любые продукты или товары. Программа уже не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.

Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь.

"Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд. гривен", - сказал министр.

Отметим, что деньги єПідтримки – это тысяча гривен за две вакцины от коронавируса + 500 гривен за третью, бустерную дозу.

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В статье: война с Россией
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