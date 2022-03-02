Новый бой под Крутами: украинские герои уничтожили около 200 врагов
Слава Украине!
Фото: АрміяInform
На странице Крутовской общины в фейсбук появилось сообщение о славной победе воинов ВСУ и ТерОбороны над врагом оккупантом, существенно превосходившим украинских защитников в количестве.
"Снова бой под Крутами.
Между селами Памятное и Хорошее Озеро в Черниговской области 1 марта состоялся бой Вооруженных сил Украины и ТерОбороны с российской армией.
Как известно, Круты – символ борьбы за независимость Украины. В 1918 году здесь состоялось сражение между армией УНР и большевиками, наступавшими на Киев. Тогда украинцы были вынуждены отступить. Но ценой многочисленных жертв был задержан враг, что дало время УНР подписать договор в Бресте.
Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение.
По свидетельству жителей общины, после боя труппы почти 200-т погибших русских солдат и офицеров собирали по всей округе. И на двух КАМАЗах повезли в сторону Сумщины, через село Плиски.
Перед боем россияне обстреляли Мемориал памяти Героям Крут, и фотографировались на его фоне".
Напомним, что в Украине уже седьмые сутки идет отпор российской оккупации. За неделю враг не сумел завладеть полноценным контролем над ни одним областным центром.
Популярное сейчас
- "Не верьте, что они приехали на учения". На рф утвердили план нападения на украинские земли еще в январе
- Ракицкий рассторг контракт с Зенитом
- Усик и в ТерОбороне, и в информационных войсках. Боксер обратился к Газманову и другим пособникам путина
- "На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене