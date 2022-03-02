Новый бой под Крутами: украинские герои уничтожили около 200 врагов

На странице Крутовской общины в фейсбук появилось сообщение о славной победе воинов ВСУ и ТерОбороны над врагом оккупантом, существенно превосходившим украинских защитников в количестве.

"Снова бой под Крутами.

Между селами Памятное и Хорошее Озеро в Черниговской области 1 марта состоялся бой Вооруженных сил Украины и ТерОбороны с российской армией.

Как известно, Круты – символ борьбы за независимость Украины. В 1918 году здесь состоялось сражение между армией УНР и большевиками, наступавшими на Киев. Тогда украинцы были вынуждены отступить. Но ценой многочисленных жертв был задержан враг, что дало время УНР подписать договор в Бресте.

Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение.

По свидетельству жителей общины, после боя труппы почти 200-т погибших русских солдат и офицеров собирали по всей округе. И на двух КАМАЗах повезли в сторону Сумщины, через село Плиски.

Перед боем россияне обстреляли Мемориал памяти Героям Крут, и фотографировались на его фоне".