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Секретарь СНБО: Вопрос закрытия неба над Украиной стоит на первом месте

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Секретарь СНБО: Вопрос закрытия неба над Украиной стоит на первом месте

Рада

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Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил в эфире канала Рада.

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"Наши военные действуют профессионально и организованно, все идет по плану главнокомандующего. Мы будем не только защищаться, мы будем поступать так, как считаем нужным".

"Переговоры? Если кто-то думает, что можно провести переговоры и сдать нашу страну, то он глубоко ошибается. Я могу точно сказать: если президента не предадут внутри команды, то народ точно не предаст. И президент точно народ не предаст. Я в этом очень уверен".

"Мы работаем над вопросом закрытия неба над Украиной. Если мы этого не сделаем, то наши дети будут незащищенными. Сейчас это вопрос №1. Президент и дипломатия работают над его решением".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Рада

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