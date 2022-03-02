Секретарь СНБО: Вопрос закрытия неба над Украиной стоит на первом месте

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил в эфире канала Рада.

"Наши военные действуют профессионально и организованно, все идет по плану главнокомандующего. Мы будем не только защищаться, мы будем поступать так, как считаем нужным".

"Переговоры? Если кто-то думает, что можно провести переговоры и сдать нашу страну, то он глубоко ошибается. Я могу точно сказать: если президента не предадут внутри команды, то народ точно не предаст. И президент точно народ не предаст. Я в этом очень уверен".