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Руководитель фракции Слуга народа: Переговоры будут, но не в Беловежской пуще

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Не на границе Польши и Беларуси

Руководитель фракции Слуга народа: Переговоры будут, но не в Беловежской пуще

Слуга народа

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Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пишет, что второй раунд переговоров пройдут не в Беловежской пуще, а в другом месте.

"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Арахамия

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