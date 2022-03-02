Руководитель фракции Слуга народа: Переговоры будут, но не в Беловежской пуще
Не на границе Польши и Беларуси
Слуга народа
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пишет, что второй раунд переговоров пройдут не в Беловежской пуще, а в другом месте.
"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже".
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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