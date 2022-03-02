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Российский миллионер объявил о денежном вознаграждении за голову путина

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Российский миллионер объявил о денежном вознаграждении за голову путина

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Путинская россия – это большая машина пропаганды, лжи, страха, убийства и безумия. Но даже среди своих есть те, кому диктатор уже стоит костью в горле.

Российский бизнесмен, СЕО Transparent Business Александр Конаныхин, сейчас живущий в США, объявил вознаграждение за голову путина. Он обещает заплатить 1 млн. долларов офицеру, который арестует президента страны-агрессора. Судя по фото, опубликованному Конаныхиным, он готов заплатить за убийство Путина.

"Я обещаю заплатить 1 млн. долларов США офицерам (офицеру), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российскому и международному законодательству. Путин – не президент России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву многоквартирных домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов. Как этнический русский и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять наступлению путинских орды.

Отметим, что впоследствии фейсбук заблокировал сообщение Конаныхина из-за фото, но бизнесмен возобновил текст. Также Конаныхин распространил материалы СМИ, сделанные на основе его сообщений.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 23:15
Гітлер теж думав що його бункер врятує. Але його знищила військова блокада а путлера економічна.
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