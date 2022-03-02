Правду от мира не скрыть. В Международный суд данные о преступлениях РФ передали 38 стран
Гаага уже скоро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Маховик запущен. Полномасштабное вторжение в Украину было ошибкой от путина и кровавый диктатор заплатит высокую цену. 38 стран со всего мира направили в Международный суд свидетельства о преступлениях российской федерации в Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании.
Впоследствии эту информацию подтвердил и Премьер-министра ВБ Борис Джонсон.
Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022
We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.
Напомним, что ранее 141 страна поддержала резолюция ООН с требованием к россии вывести свои грязные войска из Украины.
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