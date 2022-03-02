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Правду от мира не скрыть. В Международный суд данные о преступлениях РФ передали 38 стран

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Гаага уже скоро

Правду от мира не скрыть. В Международный суд данные о преступлениях РФ передали 38 стран

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Маховик запущен. Полномасштабное вторжение в Украину было ошибкой от путина и кровавый диктатор заплатит высокую цену. 38 стран со всего мира направили в Международный суд свидетельства о преступлениях российской федерации в Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании.

Впоследствии эту информацию подтвердил и Премьер-министра ВБ Борис Джонсон.

Напомним, что ранее 141 страна поддержала резолюция ООН с требованием к россии вывести свои грязные войска из Украины.

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В статье: война с Россией
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