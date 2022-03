Правду от мира не скрыть. В Международный суд данные о преступлениях РФ передали 38 стран

Маховик запущен. Полномасштабное вторжение в Украину было ошибкой от путина и кровавый диктатор заплатит высокую цену. 38 стран со всего мира направили в Международный суд свидетельства о преступлениях российской федерации в Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании.

Впоследствии эту информацию подтвердил и Премьер-министра ВБ Борис Джонсон.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.



We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.