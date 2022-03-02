Под аплодисменты канадцев. Хор Гусли очень эмоционально исполнил гимн Украины на матче НХЛ
Невероятно
TSN
Украинский мужской хор "Гусли" проникновенно исполнил национальные гимны Украины и Канады на матче Национальной хоккейной лиги между канадскими клубами "Виннипег Джетс" и "Монреаль Канадиенс". Поединок прошел в ночь на 2 марта на стадионе "Канада Лайф-центр".
Руководство "Виннипега" пригласило хор "Гусли", чтобы поддержать Украину. После эмоционального исполнения гимна заполненный стадион устроил хору овацию. Также лед был красиво подсвечен в цвета украинского флага.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
Популярное сейчас
- ВСУ: Пленных российских артиллеристов больше не будет. Будут забивать как свиней
- Участник двух Олимпиад от Беларуси едет воевать за Украину
- Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?
- Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене