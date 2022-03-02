Под аплодисменты канадцев. Хор Гусли очень эмоционально исполнил гимн Украины на матче НХЛ

Украинский мужской хор "Гусли" проникновенно исполнил национальные гимны Украины и Канады на матче Национальной хоккейной лиги между канадскими клубами "Виннипег Джетс" и "Монреаль Канадиенс". Поединок прошел в ночь на 2 марта на стадионе "Канада Лайф-центр".

Руководство "Виннипега" пригласило хор "Гусли", чтобы поддержать Украину. После эмоционального исполнения гимна заполненный стадион устроил хору овацию. Также лед был красиво подсвечен в цвета украинского флага.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.