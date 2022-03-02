УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 225 гражданских. ООН объявила о количестве мирных жертв от путинской агрессии в Украине
В тренде

Более 225 гражданских. ООН объявила о количестве мирных жертв от путинской агрессии в Украине

Общие новости
(1 голосов)

За всех ответят

Более 225 гражданских. ООН объявила о количестве мирных жертв от путинской агрессии в Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Организация Объединенных Наций продолжает анализировать войну в Украине. Вторжение россии на официальном уровне уже осудили 38 стран, 141 страна подписали резолюцию с требованием вывода из Украины грязных российских войск.

Теперь ООН отчитывается о количестве жертв среди мирных жителей: 227 погибших, 525 раненых (начиная с 24-го февраля).

Напомним, что из-за агрессии россии против Украины путинская империя оказалась под жесткими мировыми санкциями и в изоляции от мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...