Более 225 гражданских. ООН объявила о количестве мирных жертв от путинской агрессии в Украине

Организация Объединенных Наций продолжает анализировать войну в Украине. Вторжение россии на официальном уровне уже осудили 38 стран, 141 страна подписали резолюцию с требованием вывода из Украины грязных российских войск.

Теперь ООН отчитывается о количестве жертв среди мирных жителей: 227 погибших, 525 раненых (начиная с 24-го февраля).

Напомним, что из-за агрессии россии против Украины путинская империя оказалась под жесткими мировыми санкциями и в изоляции от мира.