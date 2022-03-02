УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье
В тренде

Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье

Общие новости
(1 голосов)

Боксёр готов убивать, если это будет необходимо

Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик сказал, что готов забрать чью-либо жизнь, если это необходимо. И речь не только об оккупантах, но и мародёрах.

"Если они хотят забрать мою жизнь или жизнь моих близких, мне придётся это сделать. - приводит слова боксёра CNN. - Но я этого не хочу. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если моей жизни будут угрожать, то у меня не останется выбора.

Может, это будет звучать сентиментально. Но моя душа принадлежит Господу. А моё тело и моя честь - моей стране и моей семье. Поэтому страха нет, абсолютно. Просто удивление - как война может быть в XXI веке?", - говорит Усик.

Во время вторжения врага Усик был в Лондоне. Он собирался прилететь домой через несколько часов после начала военных действий, но аэропорты уже были закрыты. Поэтому боксёр долетел до Варшавы, а оттуда практически 800 км на авто до Киева.

Читайте такжеУсик и в ТерОбороне, и в информационных войсках. Боксер обратился к Газманову и другим пособникам путина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...