Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье
Боксёр готов убивать, если это будет необходимо
Украинский супертяжеловес Александр Усик сказал, что готов забрать чью-либо жизнь, если это необходимо. И речь не только об оккупантах, но и мародёрах.
"Если они хотят забрать мою жизнь или жизнь моих близких, мне придётся это сделать. - приводит слова боксёра CNN. - Но я этого не хочу. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если моей жизни будут угрожать, то у меня не останется выбора.
Может, это будет звучать сентиментально. Но моя душа принадлежит Господу. А моё тело и моя честь - моей стране и моей семье. Поэтому страха нет, абсолютно. Просто удивление - как война может быть в XXI веке?", - говорит Усик.
Во время вторжения врага Усик был в Лондоне. Он собирался прилететь домой через несколько часов после начала военных действий, но аэропорты уже были закрыты. Поэтому боксёр долетел до Варшавы, а оттуда практически 800 км на авто до Киева.
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