У экс-акционера Эвертона Усманова конфисковали яхту стоимостью более 600 млн. долларов
Так ему и нужно
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Санкции в действии. Российских олигархов стремительно "раздевают" в Европе и мире. Forbes отмечает, что немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту Алишера Усманова стоимостью более 600 миллионов долларов. Олигарх попал под санкции из-за путинской агрессии против Украины.
Напомним, что ливерпульский "Эвертон" аннулировал спонсорские контракты с тремя российскими компаниями: USM Holdings, MegaFon и Yota, сообщает официальный сайт "ирисок".
Все компании связаны с российским миллиардером Алишером Усмановым, который в понедельник попал в санкционный список ЕС "за тесные связи с Путиным". ЕС заморозил активы Усманова и ввел запрет на посещение стран Евросоюза. Правительство Великобритании пока не задело активы миллиардера в UK.
Также раньше продать "Челси" из-за санкций был вынужден Роман Абрамович.
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