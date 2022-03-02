У экс-акционера Эвертона Усманова конфисковали яхту стоимостью более 600 млн. долларов

Санкции в действии. Российских олигархов стремительно "раздевают" в Европе и мире. Forbes отмечает, что немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту Алишера Усманова стоимостью более 600 миллионов долларов. Олигарх попал под санкции из-за путинской агрессии против Украины.

Напомним, что ливерпульский "Эвертон" аннулировал спонсорские контракты с тремя российскими компаниями: USM Holdings, MegaFon и Yota, сообщает официальный сайт "ирисок".

Все компании связаны с российским миллиардером Алишером Усмановым, который в понедельник попал в санкционный список ЕС "за тесные связи с Путиным". ЕС заморозил активы Усманова и ввел запрет на посещение стран Евросоюза. Правительство Великобритании пока не задело активы миллиардера в UK.

Также раньше продать "Челси" из-за санкций был вынужден Роман Абрамович.