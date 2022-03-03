Американская разведка: Нет признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину
Лучше не лезьте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пентагон проанализировал ситуацию, которая сейчас происходит в Украине и Беларуси в связи с нападением россии на Киев и другие украинские города. Американцы отмечают, что сейчас нет признаков того, что вооруженные силы Беларуси готовятся поучаствовать в войне в Украине.
Украина также официально не подтверждает участие белорусских вооруженных сил в войне, которую россия развязала на территории нашего государства. Сообщается только о скоплении белорусских войск недалеко от границы с Украиной и их готовности к применению оружия.
В то же время, Офис Президента Украины с первых дней вторжения сообщал о том, что территорию Беларуси россия использует как площадку для запуска ракет и самолетов для бомбардировки Украины.
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