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Враг нанес бомбовый удар по Изюму. Есть погибшие мирные жители

Общие новости
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Россияне - изверги

Враг нанес бомбовый удар по Изюму. Есть погибшие мирные жители

Новина українською

В ночь на четверг, 3 марта, российские войска нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области.

Удар (не известно, ракетный или бомбовый) пришелся в многоэтажный и частный дом.

Как сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, в результате атаки погибли восемь мирных жителей, в том числе двое детей.

Заметим, что если в первые дни войны враг, рассчитывавший маршем пройти по Украине, еще себя хоть как-то сдерживал, то, встретив ожесточенное сопротивление, перешел к тактике варварского уничтожения гражданской инфраструктуры и ударов по жилым районам. Под постоянными ударами находятся Харьков и Мариуполь, Сумы, Херсон, Чернигов, Киев и пригород столицы. Ранее в ГСЧС заявили, что за дни войны погибли две тысячи мирных жителей, правда, затем уточнили, что это оценочные данные.

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В статье: война с Россией
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