Враг нанес бомбовый удар по Изюму. Есть погибшие мирные жители
Россияне - изверги
В ночь на четверг, 3 марта, российские войска нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области.
Удар (не известно, ракетный или бомбовый) пришелся в многоэтажный и частный дом.
Как сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, в результате атаки погибли восемь мирных жителей, в том числе двое детей.
Заметим, что если в первые дни войны враг, рассчитывавший маршем пройти по Украине, еще себя хоть как-то сдерживал, то, встретив ожесточенное сопротивление, перешел к тактике варварского уничтожения гражданской инфраструктуры и ударов по жилым районам. Под постоянными ударами находятся Харьков и Мариуполь, Сумы, Херсон, Чернигов, Киев и пригород столицы. Ранее в ГСЧС заявили, что за дни войны погибли две тысячи мирных жителей, правда, затем уточнили, что это оценочные данные.
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