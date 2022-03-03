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В Минобороны Украины рассказали, сколько вражеских самолетов и вертолетов сбили за 2 марта

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В Минобороны Украины рассказали, сколько вражеских самолетов и вертолетов сбили за 2 марта

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Министерство обороны Украины рассказало об успехах Воздушных сил ВСУ в войне с российскими оккупантами.

За минувшие сутки – 2 марта – было уничтожено 5 единиц авиационной техники.

"Российские оккупационные войска продолжают нести потери от ударов авиации и зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. 2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов", - говорится в ночной сводке.

Напомним, по состоянию на утро 2 марта общие потери врага составляли 31 самолет и 30 вертолетов.

Отметим, что враг перешел к бомбардировке с самолетов гражданских объектов и жилых районов. Ночью 3-го марта был нанесен удар по Изюму, в результате чего погибли восемь мирных жителей.

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