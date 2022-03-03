Мэр Мариуполя о пережитом дне: Нас всех просто хотели уничтожить

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, как прошла среда, 2 марта. Город снова остался без воды, тепла и электроэнергии.

"Сегодня (2 марта – прим.) был самый тяжелый и жестокий день за все 7 дней войны. Сегодня нас всех просто хотели уничтожить. Но наши уважаемые Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" дали достойный отпор тем людям, которые стреляли по нашим жилым домам, уничтожая нас с вами"

По словам мэра, в результате боевых действий в городе снова повреждена критически важная инфраструктура:

"Мы опять без света. Мы опять без воды. Мы продолжаем оставаться без тепла. Но завтра (в четверг – прим.) с первыми лучами солнца наши героические коммунальные службы и компания ДТЭК будут идти вперед, чтобы восстановить критично важную инфраструктуру. Чтобы мы были со светом и водой. Чтобы восстановить стабильное телефонное обеспечение".