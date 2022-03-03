Зеленский: Почти 9 тысяч убитых россиян за неделю. Мы сломали планы врага

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к гражданам страны и выразил восхищение их стойкостью и решительностью.

"Каждый оккупант должен знать: они получат от украинцев яростный отпор. Такой, что навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!

Мы - народ, который сломал планы врага. За неделю! Мы сломали планы, которые они готовили годами. Моральное состояние [врагов] ухудшается. Еще больше оккупантов убегают от нас к себе домой. Я искренне восхищаюсь украинцами, которые с голыми руками выходят и выгоняют оккупантов из своих городов! Мы их прогоним с позором! Как и тогда, когда они пытаются найти себе еду. Это не воины державы. Это потерянные дети, которых использовали!

Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении десятками вертолетов им приходится забирать своих 200-х и 300-х. 19-летних, 20-летних…

Для нас, украинцев, это Отечественная война. Мы помним, как такие войны начинаются. И знаем, чем они заканчиваются для захватчиков! Куда бы они не зашли, их везде уничтожат. Оккупанты получат от украинцев отпор!".