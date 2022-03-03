ВСУ призывают интернет-пользователей осторожно распространять информацию об обстрелах
Чтобы случайно не помочь врагу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в своей очередной оперативной сводке сообщает, что Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. При этом социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия и точность попадания вражеских ракет.
Военные отмечают, что публикация последствий вражеских ударов может представлять угрозу для Украины: "Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени".
Напомним, ранее командование сил специальных операций ВС Украины на своей странице в фейсбук обратилось к артиллеристам страны-оккупанта россии. Воины ССО объявили охоту на них и пообещали не брать пленных из-за обстрелов мирных украинских городов.
Популярное сейчас
- Мэр Мариуполя о пережитом дне: Нас всех просто хотели уничтожить
- Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями
- Немытая признала гибель полтысячи своих военных
- На связь не выходит. В письме украинских спортсменов в МОК нет подписи Сергея Бубки
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
Новости по теме
- 00:09 Украинские Американская разведка: Нет признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину
- 23:46 Украинские Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье
- 23:39 Украинские Под аплодисменты канадцев. Хор Гусли очень эмоционально исполнил гимн Украины на матче НХЛ