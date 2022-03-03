ВСУ призывают интернет-пользователей осторожно распространять информацию об обстрелах

Генеральный штаб ВСУ в своей очередной оперативной сводке сообщает, что Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. При этом социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия и точность попадания вражеских ракет.

Военные отмечают, что публикация последствий вражеских ударов может представлять угрозу для Украины: "Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени".

Напомним, ранее командование сил специальных операций ВС Украины на своей странице в фейсбук обратилось к артиллеристам страны-оккупанта россии. Воины ССО объявили охоту на них и пообещали не брать пленных из-за обстрелов мирных украинских городов.