США объявили о новых санкция против рф, ЕС ввел санкции против пособников Лукашенко
Чем больше санкций, тем лучше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки продолжают карать россию и Беларусь за нападение на Украину. Белый дом второго марта объявил о новом пакете санкции против двух стран, который предусматривает:
- строгий экспортный контроль высокотехнологичных товаров;
- санкции против 22 оборонных предприятий россии;
- ограничение на экспорт технологий для нефтедобывающей промышленности;
- санкции на компании, участвующие в финансировании армии россии и Белоруссии.
"В том числе компании, которые производят боевые самолеты, боевые машины пехоты, ракеты, беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы — те самые системы, которые сейчас используются для нападения на украинский народ, нарушения прав человека, нарушают международное гуманитарное право", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В свою очередь Европейский Союз ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных за вторжение в Украину. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на предоставление средств этим лицам. Кроме этого, им запрещены поездки через территорию ЕС.
Также Брюссель готовит секторальные санкции, связанные с деревообрабатывающей, сталелитейной и калийной продукцией. Будет запрещен импорт из Беларуси в ЕС и экспорт машин из ЕС в Беларусь.
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