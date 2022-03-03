США объявили о новых санкция против рф, ЕС ввел санкции против пособников Лукашенко

Соединенные Штаты Америки продолжают карать россию и Беларусь за нападение на Украину. Белый дом второго марта объявил о новом пакете санкции против двух стран, который предусматривает:

строгий экспортный контроль высокотехнологичных товаров;

санкции против 22 оборонных предприятий россии;

ограничение на экспорт технологий для нефтедобывающей промышленности;

санкции на компании, участвующие в финансировании армии россии и Белоруссии.

"В том числе компании, которые производят боевые самолеты, боевые машины пехоты, ракеты, беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы — те самые системы, которые сейчас используются для нападения на украинский народ, нарушения прав человека, нарушают международное гуманитарное право", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь Европейский Союз ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных за вторжение в Украину. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на предоставление средств этим лицам. Кроме этого, им запрещены поездки через территорию ЕС.

Также Брюссель готовит секторальные санкции, связанные с деревообрабатывающей, сталелитейной и калийной продукцией. Будет запрещен импорт из Беларуси в ЕС и экспорт машин из ЕС в Беларусь.