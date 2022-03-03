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США объявили о новых санкция против рф, ЕС ввел санкции против пособников Лукашенко

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Чем больше санкций, тем лучше

США объявили о новых санкция против рф, ЕС ввел санкции против пособников Лукашенко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки продолжают карать россию и Беларусь за нападение на Украину. Белый дом второго марта объявил о новом пакете санкции против двух стран, который предусматривает:

  • строгий экспортный контроль высокотехнологичных товаров;
  • санкции против 22 оборонных предприятий россии;
  • ограничение на экспорт технологий для нефтедобывающей промышленности;
  • санкции на компании, участвующие в финансировании армии россии и Белоруссии.

"В том числе компании, которые производят боевые самолеты, боевые машины пехоты, ракеты, беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы — те самые системы, которые сейчас используются для нападения на украинский народ, нарушения прав человека, нарушают международное гуманитарное право", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь Европейский Союз ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных за вторжение в Украину. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на предоставление средств этим лицам. Кроме этого, им запрещены поездки через территорию ЕС.

Также Брюссель готовит секторальные санкции, связанные с деревообрабатывающей, сталелитейной и калийной продукцией. Будет запрещен импорт из Беларуси в ЕС и экспорт машин из ЕС в Беларусь.

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В статье: санкции война с Россией
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