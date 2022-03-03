УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Украины присвоил звание Героя Украины 15 военным
В тренде

Президент Украины присвоил звание Героя Украины 15 военным

Общие новости
(2 голосов)

Увы, среди них есть погибшие

Президент Украины присвоил звание Героя Украины 15 военным

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пятнадцати украинским военным, из них 9 – посмертно:

  • Старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу. Посмертно. Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.
  • Подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.
  • Солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.
  • Младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.
  • Солдату Никончуку Андрею Валерьевичу. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.
  • Лейтенанту Сапилу Виталию Романовичу. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
  • Главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.
  • Лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.
  • Майору Чобану Степану Ивановичу. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
  • Майору Михальчуку Игорю Васильевичу. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.
  • Полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.
  • Лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.
  • Майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.
  • Подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.
  • Старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу. Героическое участие в обороне Херсонской области.
Читайте такжеНовый бой под Крутами: украинские герои уничтожили около 200 врагов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский Герои Украины
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
president.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
03.03.2022 в 10:41
Героям Слава!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...