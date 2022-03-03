УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Известное направление для корабля из рф. Губернатор Николаева показал готовность полиции города
В тренде

Известное направление для корабля из рф. Губернатор Николаева показал готовность полиции города

Общие новости
(2 голосов)

Враг, не суйся к ним

Известное направление для корабля из рф. Губернатор Николаева показал готовность полиции города

Корабелов

Новина українською

Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поделился в своем Telegram-канале новым видео. Губернатор города сделал небольшую перекличку с полицией:

"Мы из Украины. Ребят? Привет от полиции Николаева. Русский военный корабль – пошел на х*й. Слава Украине, героям слава!"

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

Читайте такжеПрезидент Украины присвоил звание Героя Украины 15 военным
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Виталий Ким
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...