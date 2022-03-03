Известное направление для корабля из рф. Губернатор Николаева показал готовность полиции города

Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поделился в своем Telegram-канале новым видео. Губернатор города сделал небольшую перекличку с полицией:

"Мы из Украины. Ребят? Привет от полиции Николаева. Русский военный корабль – пошел на х*й. Слава Украине, героям слава!"

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.