Комедия в Энергодаре. Армия рф попросила ненадолго впустить их в город для фотоотчета на фоне ЗАЭС

Оккупанты попросили ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне ЗАЭС. Об этом рассказал глава НАЭК Энергоатом Петр Котин. Кафиры пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар.

"Они говорят о том, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству для пропаганды. Мол, они контролируют город. На это я могу сказать: атомные объекты – это не игрушки".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.