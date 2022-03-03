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Комедия в Энергодаре. Армия рф попросила ненадолго впустить их в город для фотоотчета на фоне ЗАЭС

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Вторая армия мира, говорите?

Комедия в Энергодаре. Армия рф попросила ненадолго впустить их в город для фотоотчета на фоне ЗАЭС

НАЭК

Новина українською

Оккупанты попросили ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне ЗАЭС. Об этом рассказал глава НАЭК Энергоатом Петр Котин. Кафиры пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар.

"Они говорят о том, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству для пропаганды. Мол, они контролируют город. На это я могу сказать: атомные объекты – это не игрушки".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией Энергодар
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