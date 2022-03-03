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Резкое увеличение. Минобороны Украины обновило данные по потерям российского врага

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Плюс три тысячи уничтоженных врагов

Резкое увеличение. Минобороны Украины обновило данные по потерям российского врага

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Министерство обороны Украины опубликовало данные по потерям российских оккупантов по состоянию на утро 3 марта.

Если в среду сообщалось о 5840 погибших оккупантах, то в четверг Минобороны сообщает о почти 9000 человек.

Кроме того, было уничтожено:

  • танков ‒ 217 ед,
  • ББМ – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Добавим, что в среду минобороны рф впервые признало, что терпит потери в украинской преступной авантюре. По официальной версии кремлевских приспешников, были убиты 498 человек, более 1500 получили ранения.

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В статье: война с Россией
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