Резкое увеличение. Минобороны Украины обновило данные по потерям российского врага

Министерство обороны Украины опубликовало данные по потерям российских оккупантов по состоянию на утро 3 марта.

Если в среду сообщалось о 5840 погибших оккупантах, то в четверг Минобороны сообщает о почти 9000 человек.

Кроме того, было уничтожено:

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО - 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Добавим, что в среду минобороны рф впервые признало, что терпит потери в украинской преступной авантюре. По официальной версии кремлевских приспешников, были убиты 498 человек, более 1500 получили ранения.