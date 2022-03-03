Резкое увеличение. Минобороны Украины обновило данные по потерям российского врага
Плюс три тысячи уничтоженных врагов
Министерство обороны Украины опубликовало данные по потерям российских оккупантов по состоянию на утро 3 марта.
Если в среду сообщалось о 5840 погибших оккупантах, то в четверг Минобороны сообщает о почти 9000 человек.
Кроме того, было уничтожено:
- танков ‒ 217 ед,
- ББМ – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Добавим, что в среду минобороны рф впервые признало, что терпит потери в украинской преступной авантюре. По официальной версии кремлевских приспешников, были убиты 498 человек, более 1500 получили ранения.
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