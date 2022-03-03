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93 бригада ВСУ показала ФОТО уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатор

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О локальных успехах Украинской Армии

93 бригада ВСУ показала ФОТО уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатор

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93 отдельная мобильная бригада ВСУ опубликовала фото уничтоженной танковой колонны в Сумской области.

"Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике на Сумщине. На фото - колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты вынуждали отстраивать местных жителей. Не доехали 20 км", говорится в сообщении на официальной странице ОМБр в Фейсбуке.

Фотогалерея

93 бригада ВСУ показала ФОТО уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатор - фото 193 бригада ВСУ показала ФОТО уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатор - фото 293 бригада ВСУ показала ФОТО уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатор - фото 393 бригада ВСУ показала ФОТО уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатор - фото 4

Также в сети появилось фото результата воздушного боя над селом Бабинцы в Киевской области. Сообщается, что было два вертолета орды против одного украинского. Итог – на фото. Интересно, что на подбитом русском вертолете Ка-52 Аллигатор пытались затереть опознавательные знаки российской армии.

Заметим, что, по последним данным Министерства обороны Украины, враг с начала нападения 24 февраля потерял около девяти тысяч убитыми.

93 бригада ВСУ показала ФОТО уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатор - изображение 1

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В статье: война с Россией
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