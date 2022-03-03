Что делать, если случился завал дома? Инструкция МВД

Вражеские войска, нарушая все международные нормы и растоптав собственную совесть, бомбят мирное население Украины. В этой ситуации особенно важно помнить, что нужно делать, если вы окажетесь под завалами дома. Министерство внутренних дел опубликовало краткую инструкцию.

Вызовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло.

Спокойно ждите, пока разберут завал

Если вас никто не слышит

Попытайтесь высвободить руки и ноги

Оцените окружающую обстановку, по возможности осторожно разберите завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится

Если не уверены в своих силах – терпеливо зовите на помощь

Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления

Если никто не слышит, попробуйте разбирать завал

Освободившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь

В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения

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