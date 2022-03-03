Что делать, если случился завал дома? Инструкция МВД
Важная информация
Вражеские войска, нарушая все международные нормы и растоптав собственную совесть, бомбят мирное население Украины. В этой ситуации особенно важно помнить, что нужно делать, если вы окажетесь под завалами дома. Министерство внутренних дел опубликовало краткую инструкцию.
- Вызовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло.
- Спокойно ждите, пока разберут завал
Если вас никто не слышит
- Попытайтесь высвободить руки и ноги
- Оцените окружающую обстановку, по возможности осторожно разберите завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится
- Если не уверены в своих силах – терпеливо зовите на помощь
- Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления
- Если никто не слышит, попробуйте разбирать завал
- Освободившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь
- В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения
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