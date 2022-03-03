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Что делать, если случился завал дома? Инструкция МВД

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Что делать, если случился завал дома? Инструкция МВД

Новина українською

Вражеские войска, нарушая все международные нормы и растоптав собственную совесть, бомбят мирное население Украины. В этой ситуации особенно важно помнить, что нужно делать, если вы окажетесь под завалами дома. Министерство внутренних дел опубликовало краткую инструкцию.

  • Вызовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло.
  • Спокойно ждите, пока разберут завал
Если вас никто не слышит
  • Попытайтесь высвободить руки и ноги
  • Оцените окружающую обстановку, по возможности осторожно разберите завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится
  • Если не уверены в своих силах – терпеливо зовите на помощь
  • Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления
  • Если никто не слышит, попробуйте разбирать завал
  • Освободившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь
  • В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения

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Что делать, если случился завал дома? Инструкция МВД - изображение 1
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В статье: война с Россией
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