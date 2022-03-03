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Для рф-груза 200. УЗ предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы, белорусский морг забит чеченцами

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(2 голосов)

Смерть врагам!

Для рф-груза 200. УЗ предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы, белорусский морг забит чеченцами

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"Укрзалізниця" направила 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть будет вывезено 10 тысяч убитых солдат русской оккупационной армии.

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В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки. Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

Также представитель белорусской оппозиции Анна Красулина при включении на телеканал "Украина 24" отметила, что в Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство трупов – этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в чечне не узнали реальные потери рф.

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В статье: война с Россией
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Источник:
UkrzalInfo

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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
03.03.2022 в 11:10
Це ж "елітна гвардія" армії РФ. Якщо вже й ці відгребли, то що казати про інших.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
03.03.2022 в 11:03
Це не чеченці, а "кадировці". Справжні Чеченці або загинули на війні з росією, або воюють на нашому боці.
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+2
0

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