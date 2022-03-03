Для рф-груза 200. УЗ предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы, белорусский морг забит чеченцами
Смерть врагам!
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"Укрзалізниця" направила 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть будет вывезено 10 тысяч убитых солдат русской оккупационной армии.
В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки. Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.
Также представитель белорусской оппозиции Анна Красулина при включении на телеканал "Украина 24" отметила, что в Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство трупов – этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в чечне не узнали реальные потери рф.
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