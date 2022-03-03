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Зеленский: Украинцам нечего терять, кроме собственной свободы и достоинства

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Хутин, иди домой

Зеленский: Украинцам нечего терять, кроме собственной свободы и достоинства

фото - Офіс Президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к народу, проанализировав неделю полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала Россия.

"Неделю назад, в 4 утра Россия вторглась в Украину. Острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования. Тяжелые психологические комплексы и как следствие – ракетные комплексы. Реактивная артиллерия. Танки и другая бронетехника просто как саранча. Первые часы и дни полномасштабной войны были сверхсложными, но мы были едиными, а значит сильными, а значит, выстояли, и так далее и будет».

По словам Зеленского, оккупанты вынуждены были изменить тактику и начать ракетно-бомбовые удары по украинским городам, потому что "не смогли сделать ничего существенного на земле". Но все линии обороны Украины сохранены.

Украинцы объединились, Украина получает оружие от настоящих друзей.

Зеленский напомнил, что Украина в своей истории пережила две мировые войны, три Голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке.

"У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и наша земля. Для нас это золото. Нам нечего терять, кроме собственной свободы и достоинства. Для нас это самое большое сокровище.

Нас столько раз хотели уничтожить, но не смогли. Хотели стереть с лица земли, но не удалось. Били в спину, но мы стоим на ногах. Хотели мы молчать, но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего!

И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы – все мы – испугаемся, сломаемся или сдадимся – он не знает ничего об Украине, и ему нечего делать в Украине».

Также Зеленский обратился к путину (Хуйлу) на русском: "Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 миллионов. А здесь... Слава Украине".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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