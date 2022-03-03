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В районе Волновахи сбит бомбардировавший город истребитель супостата

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В районе Волновахи сбит бомбардировавший город истребитель супостата

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Информацию об этом подтверждает пресс-служба ООС.

Пилоты этого самолета осуществляли варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города, информирует ОСС.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько украинская армия сбила вражеских самолетов и вертолётов за 2 марта.

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В статье: война с Россией
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