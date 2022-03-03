В районе Волновахи сбит бомбардировавший город истребитель супостата
Первый за сегодня и не последний
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Информацию об этом подтверждает пресс-служба ООС.
Пилоты этого самолета осуществляли варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города, информирует ОСС.
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