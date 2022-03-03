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Украинские военные оттеснили врага на линию государственной границы в Сумской области

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(4 голосов)

Провал за провалом у бункерного

Украинские военные оттеснили врага на линию государственной границы в Сумской области

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская армия вышла к русской границе в Сумской области. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!!!", - написал Данилов на своей странице в фейсбуке.

Напомним, вчера украинские военные отбили Макаров Киевской области, а за день до этого зашли в Горловку, которая до этого находилась под контролем банановых республик.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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jeremi33-3 (Сумы)
03.03.2022 в 13:47
Хлопці, головне в котел не попадіть ...Московити підступні тварюки...
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