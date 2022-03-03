Украинские военные оттеснили врага на линию государственной границы в Сумской области

Украинская армия вышла к русской границе в Сумской области. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!!!", - написал Данилов на своей странице в фейсбуке.