Украинские военные оттеснили врага на линию государственной границы в Сумской области
Провал за провалом у бункерного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская армия вышла к русской границе в Сумской области. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.
Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!!!", - написал Данилов на своей странице в фейсбуке.
Напомним, вчера украинские военные
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