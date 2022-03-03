"На нее времени уже не будет". Ярославский продаст свою яхту, чтобы помочь отстроить Харьков

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что продает свою яхту Kaiser. Вырученные деньги он хочет направить для Харькова, который прямо сейчас разрушает армия российского агрессора.

"Дорогие харьковчане! DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать".

60-метровое судно Kaiser в 2011 году изготовила немецкая компания Abeking & Rasmussen. Стоимость яхты на оценивается в 50 миллионов долларов.