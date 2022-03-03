УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "На нее времени уже не будет". Ярославский продаст свою яхту, чтобы помочь отстроить Харьков
В тренде

"На нее времени уже не будет". Ярославский продаст свою яхту, чтобы помочь отстроить Харьков

Общие новости
(1 голосов)

Респект!

"На нее времени уже не будет". Ярославский продаст свою яхту, чтобы помочь отстроить Харьков

Металлист

Новина українською

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что продает свою яхту Kaiser. Вырученные деньги он хочет направить для Харькова, который прямо сейчас разрушает армия российского агрессора.

Читайте такжеМиколенко и Зинченко на обложке, наш флаг на аватаре. Как АПЛ поддерживает Украину в Твиттере

"Дорогие харьковчане! DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать".

60-метровое судно Kaiser в 2011 году изготовила немецкая компания Abeking & Rasmussen. Стоимость яхты на оценивается в 50 миллионов долларов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...