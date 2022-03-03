Член миссии ОБСЕ погибла во время обстрела Харькова войсками рф
Отдельный котел в аду для путина уже готов
R. Jensen
Позавчера, 1 марта, Марина Фенина получила смертельное ранение в Харькове во время поездки за продуктами для своей семьи, об этом сообщили в ОБСЕ.
Член миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине погибла во время обстрела Харькова российскими войсками. Как отмечает ОБСЕ, в Харькове, как и в других украинских городах, множество жилых домов в центре разрушены в результате ракетных и артиллерийских обстрелов.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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