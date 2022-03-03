Лейтенант, которому посмертно присвоено звание Героя Украины, был воспитанником Карпат

3 марта Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины 21-летнему лейтенанту Виталию Сапилу. Он был командиром танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.

Виталий Сапило – воспитанник школы футбольного клуба "Карпаты". Его приглашали игроком в донецкий клуб "Шахтер". Тренировал Сапилу в детские годы и его односельчанин, герой Небесной Сотни Андрей Дигдалович.

"Был таким хорошим ребенком, и потом сказал, что "хочу идти в сухопутные войска", что сам решил. Тяжелая потеря, не верится. Чтобы был проклят тот Путин, чтобы горел в аду, чтобы переворачивался в гробу", - говорит бабушка погибшего бойца Галина Сапило в сюжете Радио Свободы.

Виталий Сапило погиб 25 февраля в боях рядом с украинско-белорусской границей. Его похоронили в родном селе Сокольники на Львовщине.