Лейтенант, которому посмертно присвоено звание Героя Украины, был воспитанником Карпат
Герої не вмирають
фото - Halyna Tereshchuk
3 марта Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины 21-летнему лейтенанту Виталию Сапилу. Он был командиром танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
Виталий Сапило – воспитанник школы футбольного клуба "Карпаты". Его приглашали игроком в донецкий клуб "Шахтер". Тренировал Сапилу в детские годы и его односельчанин, герой Небесной Сотни Андрей Дигдалович.
"Был таким хорошим ребенком, и потом сказал, что "хочу идти в сухопутные войска", что сам решил. Тяжелая потеря, не верится. Чтобы был проклят тот Путин, чтобы горел в аду, чтобы переворачивался в гробу", - говорит бабушка погибшего бойца Галина Сапило в сюжете Радио Свободы.
Виталий Сапило погиб 25 февраля в боях рядом с украинско-белорусской границей. Его похоронили в родном селе Сокольники на Львовщине.
Популярное сейчас
- Данилов: Самое горячее направление суток – одесское
- Известный польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть россию
- В Минобороны Украины рассказали, сколько вражеских самолетов и вертолетов сбили за 2 марта
- На связь не выходит. В письме украинских спортсменов в МОК нет подписи Сергея Бубки
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании