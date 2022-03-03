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Лейтенант, которому посмертно присвоено звание Героя Украины, был воспитанником Карпат

Общие новости
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(3 голосов)

Герої не вмирають

Лейтенант, которому посмертно присвоено звание Героя Украины, был воспитанником Карпат

фото - Halyna Tereshchuk

Новина українською

3 марта Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины 21-летнему лейтенанту Виталию Сапилу. Он был командиром танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.

Виталий Сапило – воспитанник школы футбольного клуба "Карпаты". Его приглашали игроком в донецкий клуб "Шахтер". Тренировал Сапилу в детские годы и его односельчанин, герой Небесной Сотни Андрей Дигдалович.

"Был таким хорошим ребенком, и потом сказал, что "хочу идти в сухопутные войска", что сам решил. Тяжелая потеря, не верится. Чтобы был проклят тот Путин, чтобы горел в аду, чтобы переворачивался в гробу", - говорит бабушка погибшего бойца Галина Сапило в сюжете Радио Свободы.

Виталий Сапило погиб 25 февраля в боях рядом с украинско-белорусской границей. Его похоронили в родном селе Сокольники на Львовщине.

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В статье: война с Россией Карпаты (Львов)
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Источник:
Радіо Свобода

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
03.03.2022 в 13:21
Герої не вмирають! Слава Україні!
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