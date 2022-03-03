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Над Бучей снова поднят украинский флаг

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(4 голосов)

Слава Украине!

Над Бучей снова поднят украинский флаг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Над Бучей Киевской области снова развевается украинский флаг. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На видео украинские военные поднимают украинский флаг, отдавая честь в это время.

Следует напомнить, что почти с самого начала военных действий в Буче, Ворзеле, Ирпене и Гостомеле была очень сложная ситуация. Из этих населённых пунктов украинские военные периодически отходили, но теперь наша армия снова заняла этот рубеж.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
03.03.2022 в 13:20
Слава Україні!
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