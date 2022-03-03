Над Бучей снова поднят украинский флаг
Слава Украине!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Над Бучей Киевской области снова развевается украинский флаг. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
На видео украинские военные поднимают украинский флаг, отдавая честь в это время.
Следует напомнить, что почти с самого начала военных действий в Буче, Ворзеле, Ирпене и Гостомеле была очень сложная ситуация. Из этих населённых пунктов украинские военные периодически отходили, но теперь наша армия снова заняла этот рубеж.
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