Над Бучей снова поднят украинский флаг

Над Бучей Киевской области снова развевается украинский флаг. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На видео украинские военные поднимают украинский флаг, отдавая честь в это время.

Следует напомнить, что почти с самого начала военных действий в Буче, Ворзеле, Ирпене и Гостомеле была очень сложная ситуация. Из этих населённых пунктов украинские военные периодически отходили, но теперь наша армия снова заняла этот рубеж.