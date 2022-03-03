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Кличко: Ситуация в Киеве контролируема. Ночью работало наше ПВО

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Глава столицы поблагодарил за работу коммунальщиков

Кличко: Ситуация в Киеве контролируема. Ночью работало наше ПВО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что ночью в Киеве была попытка нового авиаудара. Как объяснил Кличко, сработали системы ПВО.

"Ситуация в городе сложная, но контролируемая. Ночью в столице прогремело несколько взрывов – это работали системы ПВО Вооруженных сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет. Поврежденную вчера теплотрассу возле железнодорожного вокзала тепловики сегодня возобновят. Городская власть продолжает обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева.

Хочу отдельно поблагодарить столичных коммунальщиков. Которые кроме выполнения профессиональных обязанностей также приобщились к помощи гуманитарному штабу, волонтерам. И возят сегодня зерно на "Киевхлеб", развозят еду, гуманитарную помощь киевлянам. Доставляют ежи, блоки, песок для терробороны. Это – работники городских ШЭУ, "Киевгорсвета". "Киевпасстранса", Центра организации дорожного движения и других служб", - говорится в обращении Кличко в его телеграмм-канале.

Напомним, что ранее 93 бригада ВСУ показала фото уничтоженной танковой колонны. В Киевской области сбили аллигатора

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В статье: Виталий Кличко война с Россией
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