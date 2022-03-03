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Данилов: Самое горячее направление суток – одесское

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Оккупантам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений

Данилов: Самое горячее направление суток – одесское

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о всеобщей ситуации на фронте. По его словам, Кремль пошел на смену тактики, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры.

"В течение суток российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено. Руководство Белоруссии все больше фиксируется как пособники государства-террориста ерефии. Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной.

Осознав провал своего плана "Барбаросса-2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактики, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности, с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения. Массовой стала тактика ночных русских обстрелов жилых кварталов больших городов.

Самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!

Киев продолжает героически держать оборону. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению ДРГ оккупанта.

Российские силы деморализованы, а украинские с каждым днем ​​все более мотивированы", – отмечает Данилов.

Ранее стало известно, что в Черном море наблюдается движение десантных кораблей в направлении Одессы.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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