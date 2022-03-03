Жена Усика – крымчанам: Ни х*я вы за нас не переживаете. Вам уже не отмыться никогда в жизни
Откровенно разнесла
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Жена Александра Усика Екатерина обратилась к крымчанам в связи с вторжением российских войск в Украину.
"Доброй ночи. Мы не спим уже неделю. Караулим наш дом, чтобы его не снесли к хренам собачьим русские наши братья, которые "очень сильно о нас заботятся и нам помогают". Еще раз хочу поблагодарить Крым за то, что вы нас ни хрена не поддерживаете. Надеюсь, что до завтра нас не снесут на хрен, и наша украинская кровь не будет на всех ваших, бл*ть, руках. Таких ссыкунов в мире нет, как вы. Вы пишите в мой телефон, в сторис скрыто, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете".
"Ни х*я вы не переживаете. Просто ни хера вы не переживаете. Я, конечно, не хочу материться, не хочу ругаться, потому что понимаю, что я верующий человек. Мне нельзя просто этого делать. Но ничего, если мы останемся живы, дай Бог, то я схожу в церковь и исповедуюсь. А вот вам уже не отмыться никогда в жизни. Никогда. Так что, ребята, спокойной вам ночи. Не знаю, когда у нас будет спокойная ночь, если вы не остановите это или хотя бы нам не поможете".
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