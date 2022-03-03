УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Жена Усика – крымчанам: Ни х*я вы за нас не переживаете. Вам уже не отмыться никогда в жизни
В тренде

Жена Усика – крымчанам: Ни х*я вы за нас не переживаете. Вам уже не отмыться никогда в жизни

Общие новости
(2 голосов)

Откровенно разнесла

Жена Усика – крымчанам: Ни х*я вы за нас не переживаете. Вам уже не отмыться никогда в жизни

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена Александра Усика Екатерина обратилась к крымчанам в связи с вторжением российских войск в Украину.

Читайте такжеУсик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье

"Доброй ночи. Мы не спим уже неделю. Караулим наш дом, чтобы его не снесли к хренам собачьим русские наши братья, которые "очень сильно о нас заботятся и нам помогают". Еще раз хочу поблагодарить Крым за то, что вы нас ни хрена не поддерживаете. Надеюсь, что до завтра нас не снесут на хрен, и наша украинская кровь не будет на всех ваших, бл*ть, руках. Таких ссыкунов в мире нет, как вы. Вы пишите в мой телефон, в сторис скрыто, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете".

"Ни х*я вы не переживаете. Просто ни хера вы не переживаете. Я, конечно, не хочу материться, не хочу ругаться, потому что понимаю, что я верующий человек. Мне нельзя просто этого делать. Но ничего, если мы останемся живы, дай Бог, то я схожу в церковь и исповедуюсь. А вот вам уже не отмыться никогда в жизни. Никогда. Так что, ребята, спокойной вам ночи. Не знаю, когда у нас будет спокойная ночь, если вы не остановите это или хотя бы нам не поможете".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lubich (Львів)
03.03.2022 в 14:23
Молодець, Катя. Відверто, чітко і за адресою висловилась. Чим більше наших прозріє, тим швидше мордор впаде.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...