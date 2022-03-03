Жена Усика – крымчанам: Ни х*я вы за нас не переживаете. Вам уже не отмыться никогда в жизни

Жена Александра Усика Екатерина обратилась к крымчанам в связи с вторжением российских войск в Украину.

"Доброй ночи. Мы не спим уже неделю. Караулим наш дом, чтобы его не снесли к хренам собачьим русские наши братья, которые "очень сильно о нас заботятся и нам помогают". Еще раз хочу поблагодарить Крым за то, что вы нас ни хрена не поддерживаете. Надеюсь, что до завтра нас не снесут на хрен, и наша украинская кровь не будет на всех ваших, бл*ть, руках. Таких ссыкунов в мире нет, как вы. Вы пишите в мой телефон, в сторис скрыто, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете".