Орки нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чернигове
Рядом нет ни одного военного объекта
Фото: facebook.com/viacheslav.chaus
Страна-агрессор нанесла ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Об этом сообщает Суспільне | Чернігів.
Повреждены многие многоквартирные дома стены и перекрытия, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы. Издание отмечает, что вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ, детсадов и многоэтажек.
Спасатели уже трудятся на месте. Информации о жертвах пока нет.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем фейсбуке прокомментировал авиаудар: "Животные. Российские животные".
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