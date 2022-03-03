Орки нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чернигове

Страна-агрессор нанесла ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Об этом сообщает Суспільне | Чернігів.

Повреждены многие многоквартирные дома стены и перекрытия, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы. Издание отмечает, что вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ, детсадов и многоэтажек.

Спасатели уже трудятся на месте. Информации о жертвах пока нет.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем фейсбуке прокомментировал авиаудар: "Животные. Российские животные".