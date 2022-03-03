План очередной провокации. РФ готовится гатить "градами" по своим же селам

Как известно, украинские защитники в Сумской области оттеснили оккупанта к границе с россией. У врага нет путей продвижения вперед, поэтому, как обычно, он готовит подлую провокацию, чтобы обвинить украинскую сторону. СБУ сообщает: "В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, рашистские "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы".

Есть предположение, что российские оккупанты готовятся устроить обстрел своей же территории. Цель – обвинить Украину в обстреле гражданского населения.

СБУ просит распространить информацию, чтобы предотвратить попытки рашистов исказить реальную картину войны.