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План очередной провокации. РФ готовится гатить "градами" по своим же селам

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Не верьте рашистам - у них агония и паника

План очередной провокации. РФ готовится гатить "градами" по своим же селам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как известно, украинские защитники в Сумской области оттеснили оккупанта к границе с россией. У врага нет путей продвижения вперед, поэтому, как обычно, он готовит подлую провокацию, чтобы обвинить украинскую сторону. СБУ сообщает: "В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, рашистские "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы".

Есть предположение, что российские оккупанты готовятся устроить обстрел своей же территории. Цель – обвинить Украину в обстреле гражданского населения.

СБУ просит распространить информацию, чтобы предотвратить попытки рашистов исказить реальную картину войны.

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В статье: война с Россией
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