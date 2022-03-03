План очередной провокации. РФ готовится гатить "градами" по своим же селам
Не верьте рашистам - у них агония и паника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как известно, украинские защитники в Сумской области оттеснили оккупанта к границе с россией. У врага нет путей продвижения вперед, поэтому, как обычно, он готовит подлую провокацию, чтобы обвинить украинскую сторону. СБУ сообщает: "В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, рашистские "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы".
Есть предположение, что российские оккупанты готовятся устроить обстрел своей же территории. Цель – обвинить Украину в обстреле гражданского населения.
СБУ просит распространить информацию, чтобы предотвратить попытки рашистов исказить реальную картину войны.
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