Генрих Мхитарян завершил карьеру в национальной сборной Армении
Был капитаном команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении. О решении 33-летний футболист сообщил у себя в Instagram.
"Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и еще большая честь быть ее капитаном последние 6 лет. Я пришел к этому решению после моей последней игры против Германии в ноябре".
Мхитарян выступал за национальную команду с 2007 года. Он провел 95 матчей за сборную Армении и забил 32 гола. Генрих – лучший бомбардир в истории команды, по количеству матчей он уступает только Саркису Овсепяну (133 поединка).
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