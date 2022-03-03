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Генрих Мхитарян завершил карьеру в национальной сборной Армении

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Был капитаном команды

Генрих Мхитарян завершил карьеру в национальной сборной Армении

Getty Images / Global Images Ukraine

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Атакующий полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении. О решении 33-летний футболист сообщил у себя в Instagram.

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"Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и еще большая честь быть ее капитаном последние 6 лет. Я пришел к этому решению после моей последней игры против Германии в ноябре".

Мхитарян выступал за национальную команду с 2007 года. Он провел 95 матчей за сборную Армении и забил 32 гола. Генрих – лучший бомбардир в истории команды, по количеству матчей он уступает только Саркису Овсепяну (133 поединка).

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В статье: Генрих Мхитарян Армения
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Источник:
instagram.com

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