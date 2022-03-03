Украинская делегация пребывает в пути на переговоры с РФ

Второй раунд переговоров между Украиной и россией, которая напала на нашу страну семь дней назад, состоится 03.03.2022. Ранее сообщалось, что местом для дипломатии будет Беловежская Пуща в Беларуси. Однако украинские члены делегации это не подтверждали. Точной информации пока нет.

Известно только, что российская сторона заявляет о "сознательном задержании переговоров со стороны украинской делегации". В российских источниках писали о том, что второй раунд переговоров должен был состояться вчера (02.03.2022) вечером, но этого не случилось. Переговоры запланированы на 15 часов сегодняшнего дня. Такое смещение во времени может быть связано с изменением площадки для дипломатии.

На сегодня (14:00 по Киеву) известно, что украинская делегация уже в пути. Ответное фото появилось на твиттер-странице советника ОП Украины Михаила Подоляка.