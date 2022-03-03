Генштаб ВСУ: Враг вынужден вводить резервы, чтобы продолжать движение в Киев

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины доложил об оперативной обстановке вблизи Киева. Сообщается, что враг несет значительные потери, но не оставляет попыток блокировать столицу.

"На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.

В Черниговской области противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении Чернигов – Киев силами до 5 БТГр, 2 Тгр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев). Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает. 7 БТГр, 3 ТГр РВиА, ТГр РХБз 6 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2 общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.

На направлении Победа – Бровары выдвигаются к двум БТГр из состава 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ", говорится в официальном сообщении Генштаба.

Что касается других направлений, то на Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжает удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка. При этом подразделения Вооруженных Сил передовой группой вышли рубежи по линии Государственной границы Сумской области.

На Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку оцепить Харьков с юга. На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюм и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь стойко держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – до БТГр, пытается продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно проводят демонстрационные действия.