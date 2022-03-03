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МАГАТЭ уже включилось. От российских оккупантов есть угроза ядерным объектам

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Они идут против всего мира

МАГАТЭ уже включилось. От российских оккупантов есть угроза ядерным объектам

фото из открытых источников

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Российские оккупанты на территории Украины не руководствуются никакой логикой. Обстреливают детсады, школы, больницы, убивают гражданских. Не являются для них "стоп-сигналом" и ядерные объекты на территории Украины. Напротив, оккупант активно работает над тем, чтобы завладеть контролем над Запорожской АЭС в городе Энергодар. Доходит до комедии: орки от бессилия просят руководство города разрешить им сфотографироваться с объектом для отчета перед своим генштабом.

Главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба на своей твиттер-странице заявил, что МАГАТЭ осудило действия РФ в Украине.

"Приветствую резолюцию Совета Управляющих МАГАТЭ, осуждающую агрессию РФ против Украины и требующую от России немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, несущих угрозу Украине и всей Европе", - написал Кулеба.

Напомним, что продолжаются уже восьмые сутки безуспешного штурма российскими войсками Украины. Оккупант не имеет полноценного контроля над ни одним крупным городом Украины, но продолжает бомбить авиацией, ракетами и тяжелой артиллерией гражданские объекты.

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В статье: война с Россией
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