МАГАТЭ уже включилось. От российских оккупантов есть угроза ядерным объектам
Они идут против всего мира
фото из открытых источников
Российские оккупанты на территории Украины не руководствуются никакой логикой. Обстреливают детсады, школы, больницы, убивают гражданских. Не являются для них "стоп-сигналом" и ядерные объекты на территории Украины. Напротив, оккупант активно работает над тем, чтобы завладеть контролем над Запорожской АЭС в городе Энергодар. Доходит до комедии: орки от бессилия просят руководство города разрешить им сфотографироваться с объектом для отчета перед своим генштабом.
Главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба на своей твиттер-странице заявил, что МАГАТЭ осудило действия РФ в Украине.
"Приветствую резолюцию Совета Управляющих МАГАТЭ, осуждающую агрессию РФ против Украины и требующую от России немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, несущих угрозу Украине и всей Европе", - написал Кулеба.
Вітаю резолюцію Ради Керуючих МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України та вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022
Напомним, что продолжаются уже восьмые сутки безуспешного штурма российскими войсками Украины. Оккупант не имеет полноценного контроля над ни одним крупным городом Украины, но продолжает бомбить авиацией, ракетами и тяжелой артиллерией гражданские объекты.
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