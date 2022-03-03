От обстрела погиб детский тренер Шахтера

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что в результате обстрелов российскими войсками погиб детский тренер донецкого клуба. Он обратился к россиянам с призывом повлиять на руководство собственного государства.

"Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил обломок русского снаряда. Россия убиваете украинцев. Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения. Поражение, которое невозможно вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления".

Ранее сообщалось, что в войне с россиянами погиб воспитанник "Карпат" Виталий Сапило. Ему посмертно было присуждено звание Героя Украины.