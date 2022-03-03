УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. От обстрела погиб детский тренер Шахтера
В тренде

От обстрела погиб детский тренер Шахтера

Общие новости
(2 голосов)

Оккупанты за все ответят

От обстрела погиб детский тренер Шахтера

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что в результате обстрелов российскими войсками погиб детский тренер донецкого клуба. Он обратился к россиянам с призывом повлиять на руководство собственного государства.

"Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил обломок русского снаряда. Россия убиваете украинцев. Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения. Поражение, которое невозможно вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления".

Ранее сообщалось, что в войне с россиянами погиб воспитанник "Карпат" Виталий Сапило. Ему посмертно было присуждено звание Героя Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...