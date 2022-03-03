Washigton Post: Байден просит конгресс США выделить Украине 32,5 миллиарда долларов
Спасибо всем партнерам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
США неоднократно подчеркивал, что не будет посылать своих воинов сражаться за Украину, но Штаты активно помогают нам оружием, дипломатией, разведкой, санкциями против оккупанта и деньгами. Как сообщает Washigton Post, Администрация Президента Байдена обратилась в Конгресс с просьбой одобрить помощь Украине в размере 32,5 миллиарда долларов.
Также Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что его польский коллега Матеуш Моравецкий призвал ЕС предоставить Украине помощь в размере 100 миллиардов евро для восстановления разрушенной инфраструктуры.
Напомним, что годовой бюджет Украины на 2022-й год, по принятому Закону, составляет 1,267 трлн. Грн. (примерно 42 миллиарда евро).
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