Washigton Post: Байден просит конгресс США выделить Украине 32,5 миллиарда долларов

США неоднократно подчеркивал, что не будет посылать своих воинов сражаться за Украину, но Штаты активно помогают нам оружием, дипломатией, разведкой, санкциями против оккупанта и деньгами. Как сообщает Washigton Post, Администрация Президента Байдена обратилась в Конгресс с просьбой одобрить помощь Украине в размере 32,5 миллиарда долларов.

Также Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что его польский коллега Матеуш Моравецкий призвал ЕС предоставить Украине помощь в размере 100 миллиардов евро для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Напомним, что годовой бюджет Украины на 2022-й год, по принятому Закону, составляет 1,267 трлн. Грн. (примерно 42 миллиарда евро).