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Готов танк купить. Иван Петряк принял у себя 8 человек из Украины и помогает ВСУ

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Нет равнодушных

Готов танк купить. Иван Петряк принял у себя 8 человек из Украины и помогает ВСУ

Новина українською

Украинский легионер венгерского "Фехервара" Иван Петряк помогает беженцам, покинувшим свои дома из-за нападения россии. Кроме того он активно помогает украинской Армии. Его историю рассказал журналист Владимир Зверев:

"Украинский футболист Иван Петряк, играющий за венгерский "Фехервар", принял к себе 8 человек из Украины. У Вани семья, двое детей и дом на 65 квадратов под Будапештом. Ваня полностью обеспечивает их пребывание в Венгрии. Кроме того, помогает с закупкой касок и бронежилетов для вооруженных сил. Готов и танк купить, но не знает где! Я знаю его как порядочного человека и скромного парня, но не поделиться не могу!", – написал журналист в соцсети.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко и Жуниор Мораес перечислили большие суммы в помощь Армии, 200 тысяч евро собрал вместе с другими украинскими легионерами Роман Зозуля. Виктор Корниенко занимается волонтерской помощью, Михаил Кополовец стал бойцом территориальной обороны, а Юрий Вернидуб вообще вступил в ряды ВСУ.

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В статье: Иван Петряк война с Россией
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