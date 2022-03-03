УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Верховная Рада работает: Приняты законы о мобилизации и изъятии российской собственности
В тренде

Верховная Рада работает: Приняты законы о мобилизации и изъятии российской собственности

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Депутаты собрались в Киеве

Верховная Рада работает: Приняты законы о мобилизации и изъятии российской собственности

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

3 марта 2022 года в Верховной Раде Украины состоялось пленарное заседание, в ходе которого принято 14 законов и одно постановление.

В частности, Парламентом принято Постановление Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

Также Верховная Рада Украины приняла Закон об утверждении Указа Президента Украины "Об общей мобилизации", ряд законов об усилении ответственности за государственную измену и мародерство, закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", а также закон о принудительном изъятии объектов права в Украине собственности Российской Федерации и его резидентов и другие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...