Верховная Рада работает: Приняты законы о мобилизации и изъятии российской собственности
Депутаты собрались в Киеве
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
3 марта 2022 года в Верховной Раде Украины состоялось пленарное заседание, в ходе которого принято 14 законов и одно постановление.
В частности, Парламентом принято Постановление Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.
Также Верховная Рада Украины приняла Закон об утверждении Указа Президента Украины "Об общей мобилизации", ряд законов об усилении ответственности за государственную измену и мародерство, закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", а также закон о принудительном изъятии объектов права в Украине собственности Российской Федерации и его резидентов и другие.
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