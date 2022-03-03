Российская авиация нанесла удар по школам в Чернигове: девять погибших
Горите в аду, оккупанты
Черниговская ОГА сообщила, что вражеская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по двум школам и частным домам.
"Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, погибли по меньшей мере девять человек, еще четверо получили травмы.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома были повреждены.
Местные власти подчеркивают, что удар был нанесен по району, возле которого нет никаких военных объектов.
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