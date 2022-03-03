Российская авиация нанесла удар по школам в Чернигове: девять погибших

Черниговская ОГА сообщила, что вражеская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по двум школам и частным домам.

"Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, погибли по меньшей мере девять человек, еще четверо получили травмы.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома были повреждены.

Местные власти подчеркивают, что удар был нанесен по району, возле которого нет никаких военных объектов.