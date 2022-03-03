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ВРУ требует от международных организаций бесполетную зону над Украиной и миротворцев

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Кто-то же должен на них повлиять

ВРУ требует от международных организаций бесполетную зону над Украиной и миротворцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Верховная Рада Украины обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям с требованием немедленно обезопасить мирное население Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

Главные требования:

  • немедленно ввести бесполетную зону над территорией Украины;
  • безотлагательное открытие и функционирование "зеленых коридоров" для безопасной эвакуации людей;
  • ввести в Украину миротворческие силы на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Также Верховная рада Украины обратилась к Генсеку ООН с призывом стать посредником в прекращении войны.

Напомним, что днем ​​ранее ООН приняла резолюцию с требованиями к рф немедленно прекратить огонь на территории Украины и вывести войска. За проголосовала 141 страна, это беспрецедентное единство. Против выступили пять стран (Россия, Беларусь, Сирия, Эритрея и КНДР).

Читайте такжеООН требует от России вывести войска из Украины

Также Борис Джонсон заявил, что 38 стран со всего мира направили в Международный суд данные о военных преступлениях российской федерации на территории Украины.

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В статье: война с Россией
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