ВРУ требует от международных организаций бесполетную зону над Украиной и миротворцев
Кто-то же должен на них повлиять
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада Украины обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям с требованием немедленно обезопасить мирное население Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.
Главные требования:
- немедленно ввести бесполетную зону над территорией Украины;
- безотлагательное открытие и функционирование "зеленых коридоров" для безопасной эвакуации людей;
- ввести в Украину миротворческие силы на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.
Также Верховная рада Украины обратилась к Генсеку ООН с призывом стать посредником в прекращении войны.
Напомним, что днем ранее ООН приняла резолюцию с требованиями к рф немедленно прекратить огонь на территории Украины и вывести войска. За проголосовала 141 страна, это беспрецедентное единство. Против выступили пять стран (Россия, Беларусь, Сирия, Эритрея и КНДР).
Также Борис Джонсон заявил, что 38 стран со всего мира направили в Международный суд данные о военных преступлениях российской федерации на территории Украины.
Популярное сейчас
- Резкое увеличение. Минобороны Украины обновило данные по потерям российского врага
- Известный польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть россию
- Мэр Мариуполя о пережитом дне: Нас всех просто хотели уничтожить
- Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
Новости по теме
- 00:09 Украинские Американская разведка: Нет признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину
- 23:46 Украинские Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье
- 23:39 Украинские Под аплодисменты канадцев. Хор Гусли очень эмоционально исполнил гимн Украины на матче НХЛ