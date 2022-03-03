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Официально: УЕФА обязал все белорусские команды и сборные проводить игры на нейтральном поле

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Матчи будут проходить без зрителей

Официально: УЕФА обязал все белорусские команды и сборные проводить игры на нейтральном поле

Фото: eurosport / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный комитет УЕФА утвердил, что все белорусские команды и сборные, которые принимают участие в соревнованиях под эгидой организации, все домашние игры будут проводить на нейтральных полях. Решение вступает в силу немедленно.

Как сообщает УЕФА, матчи белорусских команд будут без зрителей.

Исполком УЕФА отмечает, что регулярно собирает внеочередные заседания для переоцеенки правовой и фактической ситуации по мере её развития и пересмотра решений.

Ранее УЕФА исключил российские клубы и сборные со всех турниров под своей эгидой.

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В статье: война с Россией
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