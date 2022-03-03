Официально: УЕФА обязал все белорусские команды и сборные проводить игры на нейтральном поле

Исполнительный комитет УЕФА утвердил, что все белорусские команды и сборные, которые принимают участие в соревнованиях под эгидой организации, все домашние игры будут проводить на нейтральных полях. Решение вступает в силу немедленно.

Как сообщает УЕФА, матчи белорусских команд будут без зрителей.

Исполком УЕФА отмечает, что регулярно собирает внеочередные заседания для переоцеенки правовой и фактической ситуации по мере её развития и пересмотра решений.