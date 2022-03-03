Официально: УЕФА обязал все белорусские команды и сборные проводить игры на нейтральном поле
Матчи будут проходить без зрителей
Фото: eurosport / Автор: неизвестен
Исполнительный комитет УЕФА утвердил, что все белорусские команды и сборные, которые принимают участие в соревнованиях под эгидой организации, все домашние игры будут проводить на нейтральных полях. Решение вступает в силу немедленно.
Как сообщает УЕФА, матчи белорусских команд будут без зрителей.
Исполком УЕФА отмечает, что регулярно собирает внеочередные заседания для переоцеенки правовой и фактической ситуации по мере её развития и пересмотра решений.
Ранее УЕФА
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Данилов: Самое горячее направление суток – одесское
- Комедия в Энергодаре. Армия рф попросила ненадолго впустить их в город для фотоотчета на фоне ЗАЭС
- В Минобороны Украины рассказали, сколько вражеских самолетов и вертолетов сбили за 2 марта
- "На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
Новости по теме
- 00:09 Украинские Американская разведка: Нет признаков того, что белорусская армия готовится вторгнуться в Украину
- 23:46 Украинские Усик: Моя душа принадлежит Господу, а тело и честь - стране и семье
- 23:39 Украинские Под аплодисменты канадцев. Хор Гусли очень эмоционально исполнил гимн Украины на матче НХЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...