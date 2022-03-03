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Второй раунд переговоров между Украиной и московитами начался

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Ближе к полуночи должны узнать результаты встречи

Второй раунд переговоров между Украиной и московитами начался

Фото: twitter.com/Podolyak_M

UA-Футбол
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Украинская сторона прибыла в Беларусь, где начался второй раунд переговоров с представителями эрефии. Информацию об этом подтвердил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере.

Как пишет Подоляк, в повестке дня три ключевых вопроса: Немедленное прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Точное место встречи скрывается.

Напомним, что по итогам первого раунда переговоров Подоляк сказал следующее: "РФ крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы".

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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