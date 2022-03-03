Второй раунд переговоров между Украиной и московитами начался

Украинская сторона прибыла в Беларусь, где начался второй раунд переговоров с представителями эрефии. Информацию об этом подтвердил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере.

Как пишет Подоляк, в повестке дня три ключевых вопроса: Немедленное прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Точное место встречи скрывается.

Напомним, что по итогам первого раунда переговоров Подоляк сказал следующее : "РФ крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы".