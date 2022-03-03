Второй раунд переговоров между Украиной и московитами начался
Ближе к полуночи должны узнать результаты встречи
Фото: twitter.com/Podolyak_M
Украинская сторона прибыла в Беларусь, где начался второй раунд переговоров с представителями эрефии. Информацию об этом подтвердил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере.
Как пишет Подоляк, в повестке дня три ключевых вопроса: Немедленное прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
Точное место встречи скрывается.
Напомним, что по итогам первого раунда переговоров
Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022
1. Негайне припинення вогню.
2. Перемир'я.
3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. pic.twitter.com/0d5xrlur33
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