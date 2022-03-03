Во время переговоров между Украиной и россией враг атакует ТЭЦ и АЭС
Нелюди
фото из открытых источников
Между Украиной и россией в эти минуты проходит второй раунд переговоров в Беловежской пуще (Беларусь). В то же время враг усилил наступление на стратегически важные объекты. Мэр города Энергодар, где находится Запорожская АЭС, сообщил, что враг бьет по блокпосту и обстреливает мирных жителей, ставших на защиту города. Энергодар штурмует колонна оккупантов размеров в примерно сто единиц боевой техники.
Также авиаудар был нанесен по ТЭЦ в Ахтырке. Об этом сообщил мэр города из Сумской области. Цель врага – усилить давление на Украину при работе дипломатических делегаций.
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