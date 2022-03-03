УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мэр Мариуполя: путинская орда сознательно разрушает критически важную инфраструктуру
В тренде

Мэр Мариуполя: путинская орда сознательно разрушает критически важную инфраструктуру

Общие новости
(1 голосов)

От зверей ничего другого ждать не приходится

Мэр Мариуполя: путинская орда сознательно разрушает критически важную инфраструктуру

Фото: Маріупольська міська рада / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщает, что российские кафиры доводят город до гуманитарной катастрофы. Орки препятствуют восстановлению в городе электроэнергии, воды и тепла, а также повредили железнодорожное сообщение.

"Эти отбросы не нашли другого способа сломать нас. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставке продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде. Сознательно в течение семи суток они разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города. У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей.

Мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру города. Работаем с международными институциями для того, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии. Работаем, чтобы обеспечить режим тишины для восстановления электроснабжения.

В то время Мариуполь остается под обстрелами, страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев русского, украинского, греческого и прочего происхождения.

Также сегодня распространяют многое фейков. Поэтому прошу использовать только официальные источники информации", – сказал Бойченко.

Кроме того, пресс-служба Мариупольского городского совета рассказала, какая ситуация в городе на 17:00.

"Ситуация сложная. Мариуполь продолжает оставаться без электроэнергии, воды и отопления из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Также наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью.

В настоящее время сотрудники коммунальных предприятий и ДТЭК ожидают, когда наступит период тишины, чтобы начать восстановление основных линий электроснабжения и водоснабжения Мариуполя.

В то же время, коммунальные службы снабжают топливом генераторы, питающие городские больницы электроэнергией, тем самым давая возможность оказывать экстренную медицинскую помощь всем раненым жителям Мариуполя.

Из хороших новостей - удалось возобновить энергоснабжение в городской больнице №1.

С момента начала войны более 200 жителей города получили ранения разной степени тяжести. Медицинские работники продолжают оказывать круглосуточную помощь мариупольцам, несмотря на очень сложную ситуацию.

Кроме того, коммунальные службы в течение дня доставляют питьевую воду в разные районы города. Все коммунальные службы делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию в городе. Но ситуацию существенно усложняет тот факт, что русские оккупационные войска продолжают обстрел Мариуполя.

Мариупольцы, держимся и верим в наши Вооруженные силы Украины, которые героически защищают город! Верим в наших чиновников, которые ведут сложные переговоры по созданию зеленого коридора для эвакуации и оказания гуманитарной помощи. Мариуполь должен быть деблокирован!

Напоминаем, доверяйте исключительно официальным источникам информации", - говорится в сообщении на официальной странице Мариупольского городского совета телеграм.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Вадим Бойченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...