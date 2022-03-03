Мэр Мариуполя: путинская орда сознательно разрушает критически важную инфраструктуру

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщает, что российские кафиры доводят город до гуманитарной катастрофы. Орки препятствуют восстановлению в городе электроэнергии, воды и тепла, а также повредили железнодорожное сообщение.

"Эти отбросы не нашли другого способа сломать нас. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставке продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде. Сознательно в течение семи суток они разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города. У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей.

Мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру города. Работаем с международными институциями для того, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии. Работаем, чтобы обеспечить режим тишины для восстановления электроснабжения.

В то время Мариуполь остается под обстрелами, страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев русского, украинского, греческого и прочего происхождения.

Также сегодня распространяют многое фейков. Поэтому прошу использовать только официальные источники информации", – сказал Бойченко.